Mirko Brunetti torna al Grande Fratello? Lui ironizza: «Lo sanno tutti tranne me...»

Mirko Brunetti è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello? Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex gieffino avrebbe dovuto varcare la porta rossa della casa del reality condotto da Alfonso Signorini come guest lunedì 15 gennaio. Tuttavia, nelle ultime ore, Mirko Brunetti, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, ha rivelato la verità in merito a tale notizia. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Mirko Brunetti

«Ragazzi, ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò in Casa del Grande Fratello come ospite - ha sottolineato Mirko Brunetti nelle sue Instagram stories -.

Questa cosa mi fa sorridere perché c'è un piccolo problema. Lo sanno tutti ma io no. Perché non è così ed è anche abbastanza impossibile che qualcuno lo venga a sapere prima che lo sappia io. Quindi ci tenevo a dire questa cosa».

Tuttavia, anche Perla Vatiero alla vista di uno striscione sospetto ha così commentato cosa pensa in merito a tale notizia. «Secondo me succede - ha sottolineato Perla Vatiero -. Quell’aereo mi puzza, io non mi sbaglio mai. Magari hanno pensato di metterlo invitato a tempo, tipo per una settimana qui dentro. Io non ce la faccio più. Guarda che è già successo, ci sono sempre stati i personaggi per qualche giorno al Grande Fratello. Magari restano una settimana o dieci giorni».