Grande Fratello, Mirko e Perla si sono baciati? Colti sul fatto da Massimiliano

Mirko e Perla sono sempre più uniti. La loro storia d'amore è iniziata oltre 5 anni fa e si è conclusa durante il reality show di Temptation Island, a causa dell'affiatamento tra Mirko e la tentatrice Greta Rossetti, che li ha visti uscire mano nella mano. Tuttavia, i due potrebbero presto tornare insieme, proprio dentro la casa del Grande Fratello.

Dopo l'ultima puntata in diretta, in cui Greta ha chiuso ufficialmente la relazione con Mirko perché secondo lei il ragazzo è ancora «innamorato della sua ex», Mirko si è avvicinato ancora di più alla sua ex Perla.

Sono in molti i fan che sperano in un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla.

La coppia si era tanto amata (e per alcuni il sentimento è vivo più che mai) e questo riavvicinamento forzato all'interno della Casa del Grande Fratello potrebbe essere l'occasione giusta per mettere da parte le ultime discussioni e Greta, la ormai ex fidanzata di Mirko.

Durante gli ultimi giorni, dopo che Mirko e Greta hanno chiuso definitivamente la loro relazione, il ragazzo si è avvicinato sempre di più alla ex storica. Il bacio sembra esserte sempre più vicino e spesso i coinquilini li hanno beccati a guardarsi negli occhi per minuti interi, salvo poi distogliere lo sguardo e ridere imbarazzati.

Proprio ieri sera, è stato Massimiliano a coglierli sul fatto. I due si stavano abbracciando e coccolando, avvicinando sempre di più i due visi che sorridevano complici. A rovinare il momento romantico ci ha pensato Varrese che si è accorto troppo tardi di essere arrivato in un momento clue.

Bacio sfiorato per pochissimo anche stavolta...

Tuttavia, i concorrenti non sanno che Greta sabato 2 dicembre entrerà all'interno del GF come concorrente. Come reagiranno i due?