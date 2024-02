Che cosa potevano pezzottare le trashstar-tiktoker napoletane, se non il programma trash per antonomasia? Il titolo dell'evento, si fa per dire, è «La casa dei figli di mouse», e già il titolo la dice lunga sull'eleganza promessa. La location sarà pronta entro l'11 marzo, quando dovrebbe debuttare un webshow ispirato al programma di Canale 5 che rinchiude in uno spazio ristretto personaggi, famosi e non, vestiti e non, il cui merito maggiore è il non (saper) fare nulla. Dodici i concorrenti, ripresi e microfonati a dovere, che promettono liti, inciuci, disturbate, gare di cucina e karaoke a piattaforme unificate: Instagram, Facebook, Youtube e naturalmente Tik Tok. Non c'è scampo, ce li ritroveremo dappertutto. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 3 del mattino, tassativamente privati del loro smartphone (l'unica buona notizia di questo articolo), per tre settimane.

APPROFONDIMENTI Fedez affitta casa per restare vicino ai figli? La cifra da capogiro: «Non da nullatenente» Gf, Simona Tagli svela un segreto: «Gli autori mi hanno fatto entrare per...» Affari Tuoi, Amadeus terrorizzato dai marchi: «Non dirlo che altrimenti facciamo pubblicità»

L'idea è stata partorita, lanciata e prodotta dal gruppo Max Adv guidato da Massimiliano Triassi, autori Daniele Violante e Fabio Ruffo che promettono di sottoporre i non reclusi in prove di canto e ballo ma anche di abbattere le loro inibizioni, ammesso ne abbiamo, a colpi di drink alcolici. L'irreality show verace vede Enzo Bambolina (332 k su TikTok) nei panni di conduttore-concorrente: sul web spiega che basterà digitare sul motore di ricerca il nome del programma per accedere al sito con la diretta. Con l'icona trash Bambolina non poteva mancare la regina trivial Rita De Crescenzo (1,6 milioni) che porterà con sè l'inseparabile compagna Laura la divina (108 k). Ad attentare l'immagine pubblica dei napoletani contribuiranno pure altri ospiti di spessore come Papusciello (148 k), la regina delle venditrici di spighe Mucella (quasi 38 k), Salvo Salemi (466 k) e suo figlio Luigi (988 k), celebri per i loro balletti non proprio da etoile. E, ancora, da Torre Annunziata, nonna Milina Gatta e suo nipote Giuseppe D'Anna (3,6 milioni) che nella loro carriera da influencer sono arrivati a toccare quote di 220 milioni di visualizzazioni con un solo reel in cui inscenavano un finto matrimonio e un finto gender reveal. Ancora emergenti, invece, sono Francesca Squillace (1360 follower), Salvatore Ferdinandez (5k) e Vittorio Anthony Obiechefu (mille follower malcontati su instagram), l'unico a non essere considerabile come un tiktoker professionista.

Enzo e Rita impazzano già sulla pagina «figlidimouseofficial», già seguita da 47.000 utenti, che in trepidante attesa non vedono l'ora che arrivi questo benedetto 11 marzo. Data che tutti gli altri temono invece come un'onta collettiva.