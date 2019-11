Laura Chiatti, lite social dopo l’ospitata di Marco Bocci a Verissimo: «Il lavoro scarseggia a casa tua»

Ultimo aggiornamento: 22:33

è stato ospite a “Verissimo” nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua famiglia, composta dalla mogliee i figli Pablo ed Enea e della nuova esperienza da regista per il film tratto dal suo omonimo romanzo, A Tor Bella Monaca non piove mai.Se l’attore infatti ha elogiato la moglie per il sostegno che gli dà (“Andrò alla prima insieme a Laura, che mi ha sempre sostenuto e dato grande forza”), di parere diverso sono alcuni internauti che hanno avuto da ridire proprio con l’attrice, rimasta a casa con i figli.Un follower infatti le ha fatto notare che, mentre la carriera di Bocci progredisce, la sua è rimasta ferma e la che la sua presenza sul grande schermo non è più quella di una volta. La risposta di Laura non si è fatta attendere, con un glaciale: “Il lavoro scarseggerà a casa tua – ha tuonato sul social - ho la possibilità di scegliere i miei lavori, grazie a Dio. Ho proposte ogni giorno, ma ho deciso di fare non più di due film all’anno perché guadagno abbastanza da potermi permettere di trascorrere molto tempo con i miei figli e crescerli”.Il calendario lavorativo è stato poi puntualizzato: “A gennaio puoi vedermi al cinema con Riccardo Scamarcio, comunque. E a febbraio sul set del nuovo film che girerò a Roma. Il bagnetto fattelo tu, ma non di umiltà… Lava bene l’invidia che te se magna. Magari campi meglio”