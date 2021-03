Maria De Filippi non va in onda giovedì, sospesi Amici e Uomini e Donne: ecco perché

Giovedì 18 marzo Maria De Filippi non andrà in onda. Dopo il caso Pietro Delle Piane e l'azione legale intentata dalla casa di produzione Fascino, è stato reso noto che i programmi Amici e Uomini e Donne saranno sospesi. Come riporta il portale Davide Maggio, le trasmissioni di punta di Canale 5 sono state già registrate e non andrebbero in onda con il ricordo alle vittime del Covid nella giornata a loro dedicata. Il 18 marzo, infatti, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

In questo giorno un anno fa le immagini dei camion militari carichi di bare a Bergamo facevano il giro del mondo. Lo stop arriva casualmente all’indomani delle dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live – Non è la d’Urso e dell'annuncio da parte della società di Maria De Filippi di intentare una causa legale nei confronti dell'attore. L'ex di Antonella Elia aveva dichiarato di aver seguito un copione a Temptation Island.

Intanto, Temptation Island pubblica i video che incastrano Pietro Delle Piane mentre bacia la single Beatrice tradendo di fatto Antonella Elia. Filmati che non sono mai stati mandati in onda.

