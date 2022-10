La mano di Memo Remigi che scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi. Una molestia in peina regola su Rai1. È quanto scrive «Dagospia», trovando conferma da fonti di viale Mazzini. Tutto vero, dunque. L’azienda infatti sarebbe compatta nello stigmatizzare l’episodio accaduto venerdì scorso nel programma di Serena Bortone «Oggi è un altro giorno». Lo racconta Il Corriere della Sera.

Venerdì dopo la trasmissione — durante la quale in pochi si erano accorti dell’accaduto — è comparso un tweet anonimo che rendeva conto dell’episodio. Da allora, Serena in primis, e tutti i vertici della Rai, si sono stretti accanto a Jessica Morlacchi, leader dei Gazosa, e naturalmente hanno deciso che da lunedì non sarebbe più stato presente Memo Remigi in trasmissione.

Memo Remigi palpa in diretta Jessica Morlacchi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/eD8WNlU3TL — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) October 27, 2022

La denuncia di Dagospia

Così si legge su Dagospia: «Dunque il 21 ottobre la giornalista-conduttrice intorno alle 14 è apparsa su Rai1 per il solito lancio di puntata, snocciolando i temi e i nomi degli ospiti. La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi. Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma. Episodio non sfuggito ai telespettatori e ieri segnalato da Striscia la notizia che ha parlato della “tempesta ormonale di Memo Remigi”».