Michele Bravi a Verissimo: «I miei genitori mi dicono che sono un musone. L'amore? Esiste, sono molto felice»

Michele Bravi ospite a Verissimo si racconta a cuore aperto, dalla sua esperienza come giudice di Amici 23 all'incidente che gli ha cambiato la vita. Ora è un cantante di successo ma non è sempre stato così, quando era più piccolo non era apprezzato: «Io ho la fortuna di chiamare lavoro la mia passione ma comunque è lavoro, per quanto la musica è al primo posto posso vivere senza musica ma non senza le persone che amo. Quelle parole mi hanno fatto male ma sono cresciuto». I suoi genitori gli sono sempre stati vicini: «Ma sono giudici severissimi, mi dicono che sono un musone, certo mi fanno anche complimenti»

Michele Bravi ospite a Verissimo: chi è il cantante? Età, l'incidente (che gli ha cambiato la vita), il coming out, il fidanzato e la carriera

Michele Bravi a Verissimo

I l 22 novembre 2018, a Milano, Michele Bravi viene coinvolto in un incidente stradale che di fatto gli cambia la vita: era alla guida di un’auto di una società di car sharing, si stava immettendo in un passo carrabile quando fu coinvolto in un incidente nel quale perse la vita la cinquantottenne Rosanna Colia.

Spazio anche all'amore: «Esiste, sono felice, capisci a me». Non svela nulla di più il giudice di Amici 23 a Silvia Toffanin.