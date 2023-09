Myrta Merlino e il messaggio per Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con successo questa trasmissione»

«Che emozione devo dire che le prime sono sempre una grande emozione», la parola d'ordine del debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è emozione. «È la prima che non dimenticherò mai, perché e tutto nuovo: è la prima volta a Pomeriggio 5, è la prima volta che comincia aalle 16.55 vi terro compagnia tutti i giorni per due ore, è la prima volta con questo pubblico, questo pubblico caldo che mi riempie. Da quando c'è stato il Covid non ho mai avuto il contatto con il pubblico, poi ci siete voi a casa e spero che questa diventerà casa vostra».

Myrta Merlino, la rivelazione sulla prima puntata di Pomeriggio 5: «Oggi un grande ospite a sorpresa. Il pubblico potrà interagire con noi»

Myrta Merlino e il debutto a Pomeriggio 5

Prima puntata su Canale 5 per Myrta che parte con le promesse per il pubblico: «Della mia vita passata riporterò il mio amore per questa lavoro, vi racconterò tutto con onesta e rigore e sarò sempre dalla vostra parte». Un format nuovo quello di questa edizione di Pomeriggio 5 deciso da Pier Silvio Berlusconi che ha fortemente voluto la giornalista ex di La7 per mettere da parte il trash e portare nella trasmissione l'attualità e la cronaca in prima fila.

Il saluto per Barbara D'Urso

Un debutto quello di Myrta condito da diverse polemiche per l'uscita di scena dell'ex padrona di casa, Barbara D'urso che tutto si aspettava tranne che non tornare a bere il “caffeuccio” da settembre con i suoi telespettatori.

E proprio a lei va il primo saluto della giornalista.

«Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con successo questa trasmissione, ciao Barbara grazie». Un cambio di rotta totale che si perpepisce anche dal look che la consuttrice ha deciso di indossare oggi. Tailler bianco con sottogiacca di seta tone sur tone. Myrta Merlino opta per l'eleganza e la sobrietà anche nell'outfit. Riuscirà a entrare nel cuore dei telespettatori? Questa la sua grande sfida.