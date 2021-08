Reazione a catena, Marco Liorni al fianco di Sara Vanni: «Chi insulta ne risponde e apre il portafoglio»

Marco Liorni si schiera accanto alla campionessa del suo programma Reazione a Catena. Il conduttore ha scritto un post di sostegno a Sara Vanni, recentemente vittima di attacchi omofobi provenienti dai social. «Un abbraccio anche pubblico alla ‘nostra’ Sara. Fa bene a querelare. Chi insulta, ne risponde e apre il portafoglio (sperando che apra anche la testa). Semplice», ha scritto Liorni in un posto apparso su Instagram.

APPROFONDIMENTI LE MINACCE Reazione a Catena, la campionessa Sara vittima di insulti omofobi:... COMMOSSO Marco Liorni in lacrime a Reazione a Catena:... LA PUNTATA Reazione a Catena, la domanda di Marco Liorni: «Ma è una... LA PUNTATA Reazione a Catena, il concorrente dice una parolaccia: Marco Liorni...

Immediato il commento di ringraziamento di Sara Vanni: «Grazie mille Marco e tutto il team di Reazione a Catena per i messaggi positivi che mi state mandando:)».

Reazione a Catena, la campionessa Sara vittima di insulti omofobi: «Minacciati anche i miei familiari»

Sara Vanni insultata, cosa è successo

«A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social #reazioneacatena che, ricordiamo, è un gioco e quello doveva restare», ha denunciato Sara Vanni.

Marco Liorni in lacrime a Reazione a Catena: «Scusate...». Ecco cosa è successo

A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social #reazioneacatena che, ricordiamo, è un gioco e quello doveva restare. Grazie a tutt* per il supporto — Sara Vanni (she/her) (@sara26ele) August 19, 2021

La campionessa Sara, che ormai da diverse puntate domina con le sue amiche il game show di Rai Uno "Reazione a Catena", è stata vittima di insulti omofobi, come da lei spiegato in un altro tweet: «In tutto questo sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se il Ddl Zan fosse stato approvato, avrebbe costituito un'aggravante». "Le Sibille", Giovanna, Sara e Valentina, nella vita lavorano in una scuola come insegnanti di italiano e dal 12 agosto sono le campionesse di "Reazione a Catena". Nel game show condotto da Marco Liorni hanno fin'ora accumulato un montepremi di 91.032 euro in gettoni d'oro.