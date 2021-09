Reazione a Catena, il gesto choc dei concorrenti fa "infuriare" Marco Liorni che lascia lo studio: «Me me vado». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. A spuntarla ancora una volta i Fraintesi, campioni in carica. Ma durante il gioco "Quando, dove, come, perché" è avvenuto qualcosa di inaspettato. Andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati