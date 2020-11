Sarah Altobello, la showgirl in lacrime: «Ho il Covid, ma la Asl mi ha abbandonato»

«Ho il Covid e la sanità mi ha abbandonato». Sarah Altobello, showgirl che nel 2019 ha partecipato alla trasmissione Isola dei Famosi, racconta gli ultimi difficili giorni di malattia denunciando alla trasmissione"Ogni Mattina" la sua condizione. «Ero andata da Bari a Milano per lavoro, stavo mangiando a un ristorante quando ho cominciato a non sentire più nulla, non avevo gusto, olfatto, niente. Il giorno dopo faccio un sierologico e chiedo a un mio amico se può ospitarmi. Avevo tremori, fitte al costato». Dopo due giorni il risultato del sierologico è negativo. A quel punto Sarah decide di andare al pronto soccorso ma lì non la accettano. «Mi hanno detto il sierologico è negativo, vada a casa», denuncia.

APPROFONDIMENTI PERSONE Carlo Conti malato di Covid, è ricoverato all'ospedale di...

E' allora che Sarah decide di farsi un tampone privatamente, aveva febbre alta, vomito e il 31 finalmente scopre di essere positiva. «Da quel momento in poi - continua - nessuno mi ha aiutato, nessuno mi ha seguito con una cura, il medico non rispondeva e io non sapevo cosa dovevo fare. Non avevo un tetto sotto la testa. Un mio amico mi ha dovuto prestare casa: sono in quarantena da 15 giorni, ancora positiva».

La showgirl pugliese è molto provata: «Hanno scambiato il Covid per una semplice influenza da curare con il the caldo, ma io sto male e mi sento inerme».

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA