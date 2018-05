Uomini e Donne, Giorgio Manetti dice addio alla trasmissione: ecco perché

Domenica 27 Maggio 2018, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra proprio che Giorgio Manetti, protagonista del trono over di “Uomini e donne” abbia deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. Il corteggiatore, nota soprattutto per la sua love story tira e molla con Gemma Galgani dopo anni di presenza avrebbe deciso di dire addio alla conduttrice e tutto il numeroso team.Il tam tam sul web è iniziato dopo la registrazione dello scorso giovedì 24 maggio dove Manetti sarebbe stato attaccato dal pubblico per via di un suo ballo proprio con Gemma. Di fronte alle numerose critiche lui avrebbe opposto di voler solo chiudere in bellezza la sua presenza nel salotto sentimentale della De filippi, confidando di non essere presente nell’edizione dell’anno prossimo.Ancora ignota, se la notizia fosse confermata, la reazione di Gemma Galgani e l’immancabile contro reazione dell’acerrima nemica Tina Cipollari.