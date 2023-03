Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto: ecco chi. Quando verrà mandata in onda la puntata?

Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Colpo di scena durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, 7 marzo negli studi Elios di Cinecittà a Roma. Il tronista, dopo un percorso burrascoso e controverso ha finalmente deciso con quale donna abbandonare lo studio. Dopo aver letto le anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” la domanda che tutti i telespettatori si stanno facendo è: quando va in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne?

Quando va in onda la scelta di Federico a Uomini e Donne

Una data sicuramente da segnare in calendario per i fedeli al dating show che sono stati rapiti dal feeling particolare che in questo trono si è creato tra Federico e Carola.

intanto vi diamo uno spoiler: Federico ha scelto Carola Carpanelli, usando un pupazzo con una scritta: «Sei la mia scelta». lei ha detto si. I fan ovviamente si augurano una storia d’amore senza fine per Federico che ha scelto Carola Carpanelli in un’emozionante registrazione che ha visto l’ingegnere prendere finalmente la decisione che tutti si aspettavano. Non resta dunque che attendere quando andrà in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne ovvero giovedì 16 marzo a meno di cambiamenti in palinsesto in base ai tagli della prima registrazione dopo la morte di Maurizio Costanzo che ha visto protagoniste Lavinia e Gemma e che dovrebbe andare in onda da lunedì 13 a mercoledì 15.

Le lacrime di Alice

Non è andata bene a Alice Barisciani che non è riuscita a conquistare il cuore del tronista. La corteggiatrice toscana ha dichiarato che si aspettava di non essere scelta del ragazzo per poi scoppiare in lacrime. Prima di abbandonare lo studio, Alice ha salutato sia Federico che Maria De Filippi con la voce rotta dalla commozione.