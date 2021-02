Verissimo, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nuove opinioniste dell'Isola dei Famosi 2021. Al fianco della conduttrice Ilary Blasi, la "strana coppia" è pronta a far divertire i telespettatori. Nel salotto di Silvia Toffanin, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini mostrerannon tutto il loro affiatamento.

«Stai tranquilla Ilary, noi ci amiamo». Così Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, in esclusiva domani a Verissimo, ufficializzano la loro partecipazione alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi 2021” in veste di opinioniste al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Ai microfoni del talk show la Lamborghini si dice entusiasta per questa nuova esperienza: «Io sono carica come una balestra». E aggiunge: «È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva».

Anche la Zanicchi non vede l’ora di trasmettere la giusta energia ai naufraghi: «Sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile - E sull’esplosiva campagna di viaggio confida - Mi sento a mio agio, siamo una bella coppia. Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera». Infine, una divertente promessa al pubblico da parte di Iva che dice: «Se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme».

