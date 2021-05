Torre Annunziata ha tenuto a battesimo la III Tappa del Campionato Italiano Kite Foil. Dopo le regate di Cagliari e Vada (LI) il circuito del kite foil è arrivato nelle acque del Golfo di Napoli, in un campo di regata inserito in uno scenario dominato dalla penisola sorrentina, con le Isole del Golfo sullo sfondo ed il Vesuvio alle spalle. Un week end ad alta velocità, con l’organizzazione del Circolo Nautico Arcobaleno che ha coinvolto per l’occasione gli affiliati Amalfi Coast Kiteboarding e Black Dolphin, in un evento che ha dato spettacolo sul lungomare di Torre Annunziata.

16 tra i migliori atleti del panorama nazionale hanno portato a termine ben 12 prove, in un campo di regata vicino alla costa , caratterizzato dalla classica termica del Golfo di Napoli: il tutto sotto il coordinamento del Presidente del Comitato di regata Francesco Collovà coadiuvato dagli UdR Andrea Mauro, Maurizio Iovino , Fabio Ambosanio, Alessandro Vitolo, Raffaele Cirillo e Antonio Cavallo.

Tra i partecipanti anche due atleti campani Alessandro Giannini del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e Gaia Falco del Circolo del Remo e delal Vela Italia. Due intense giornate di regata , con condizioni ideali di vento , ampi spazi a disposizione nel cuore della città, il tutto anticipato nei tre giorni precedenti dallo stage dedicato agli atleti della squadra nazionale, con la presenza del Tecnico Federale Simone Vannucci.

La vittoria della III Tappa alla fine è andata a Lorenzo Boschetti del Chia Wind Club , seguito da Riccardo Pianosi del C.V. Portocivitanova e Alessio Brasili del C.V. Fiumicino . Tra le donne prima classificata Tiana Laporte del Chia Wind Club, seguita da Irene Tari del C.V. Portocivitanova e terza l’atleta di casa Gaia Falco del Circolo del Remo e della Vela Italia .

Da citare il quinto posto di Alessandro Giannini atleta di casa del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Un bilancio positivo per un evento del calendario velico FIV che per la terza volta , negli ultimi anni , riporta il kiteboarding nei campi di regata campani, a testimonianza della sinergia in essere tra la vela campana e la classe italiana kiteboarding, presente a Torre Annunziata con l’energico Presidente Mirco Babini e la Consigliera Agnese Gargiulo, raggiunti per l’occasione dal Direttore Sportivo Giovanile FIV nonché vice presidente del CONI Alessandra Sensini e dal Consigliere Federale Antonietta De Falco.

Alla Premiazione tenutasi al termine delle regate sull’arenile di Torre Annunziata sono intervenuti gli Assessori Comunali allo Sport Vincenzo Caputo ed alle Politiche Sociali Luigi Cirillo , il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata T.V. Luca Reale , Il Presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo ed Il Direttore Sportivo Giovanile FIV Alessandra Sensini.

Il Presidente del Circolo Nautico Arcobaleno Stefano Iovino ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, Le Federazione Italiana Vela e quanti hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione auspicando per il prossimo anno una riconferma dell’assegnazione dell’evento.