Se il coronavirus darà tregua e il governo darà il via libera, il baseball partirà il 14 giugno, con un evento speciale nella città dove è cominciata la tragedia. Secondo il calendario in via di ufficializzazione, nella prima giornata del campionato di Serie B, a Codogno andrà in scena il derby fra la squadra locale, storica società campione d'Italia nel '76, e il Piacenza. «Il coronavirus ha portato via alcune persone al nostro sport, i campionati saranno dedicati a loro», spiega il presidente della Federazione italiana baseball, Andrea Marcon



«Anche se tutto slittasse di un mese, per la prima partita sarò a Codogno, deve essere un simbolo di ripartenza», aggiunge il presidente federale. In attesa dei protocolli medici, a Codogno non vedono l'ora di tornare in campo. «Noi - nota il presidente, Giangiacomo Sello - speriamo che la situazione migliori e si possa ricominciare a giocare». Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA