Europei, Consonni ed Elia in festa con le medaglia made in Avellino

E sono tre per Simone Consonni che, dopo l'oro nell'inseguimento a squadre e nella Corsa a punti, si prende anche l'argento nell'Omnium. E dire che Consonni non avrebbe neanche dovuto fare questa prova, richiamato al mattino dal ct Marco Villa viste le condizioni di salute di Elia Viviani. Vince uno stoico Benjamin Thomas, ma Simone Consonni è subito lì dietro. Bronzo a Perrett. Ma per gli azzurri una emozione particolare. Perchévengono premiati dalle medaglie made in Italy di Iaco Group, la società leader europea nella realizzazioni di coppe, medaglie e premi e fornitrisce ufficiale, tra gli altri di Uefa e Lega Calcio. L'azienda impegnata dal 1978 nella creazioni e produzioni di trofei internazionali sportivi per enti sportivi, club, federazioni e società calcistiche ha sede ad Avellino (oltre che a Vicenza e in Svizzera) ed è fornitrice ufficiale e in esclusiva dell’UEC (Union Europeenne de Cyclisme), con sede a Losanna. “Meglio di così non poteva andare - commenta il Ceo di Iaco Group, Alberto Iacovacci -. Azzurri due volte sul gradino più alto del podio nel giro di due ore. L’Italia ha vinto in tutti i sensi. Abbiamo, infatti, realizzato le medaglie per il campionato europeo e siamo strafelici che le nostre realizzazioni abbiano accompagnato due successi azzurri nei Campionati europei di ciclismo su pista. Una vittoria tira l’altra e perciò ci auguriamo in altre strepitose performance dei nostri ciclisti nella kermesse continentale”.