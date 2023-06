Exclusive Padel Cup, un weekend di grande padel a Napoli

La nuova formula della Exclusive Padel Cup è già un successo: come per le altre due precedenti edizioni, anche questo terzo appuntamento itinerante sta riscuotendo tantissime adesioni, merito anche dei premi che le coppie vincitrici delle tre categorie (maschile, femminile e misto) hanno la possibilità di aggiudicarsi a ogni tappa, a differenza dei format 2021-2022 dove bisognava qualificarsi prima per il master finale. Nella categoria maschile si sono imposti Lombardi e Incoglia, mentre nel femminile De Nicola con Di Giulio, per chiudere con il misto dove i vincitori sono stati Mottola e Di Domenico.

In palio, per i vincitori, una clinic per due persone in Spagna all’interno del famoso Ba Padel Barcelona Golf & Resort, con lo staff e il metodo dell’accademia firmata dalla selezionatrice della nazionale italiana, la spagnola Marcela Ferrari. Il pacchetto comprende un corso di quattro ore con istruttori spagnoli in lingua italiana, una prenotazione per un campo della durata di un’ora, due pernottamenti e i transfer da e per l’aeroporto.

Si conferma ancora una volta il gradimento dei giocatori nel partecipare al circuito organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, con servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici.

A Napoli, presso l’affascinante Napoli Padel Club, location che ha subito una riconversione industriale (basti vedere il tetto e la sua altezza per gli amanti dei super pallonetti), nel weekend appena terminato il torneo ha visto la partecipazione di oltre 60 coppie che si sono date battaglia sui cinque campi indoor allestiti e presenti nella ex fabbrica a due passi dal Centro Direzionale.

Archiviate Roma e Napoli, si tornerà in campo dopo la pausa estiva.

Tra il 14 e il 15 ottobre la Exclusive Padel Cup farà sosta al Palavillage di Torino, per concludersi poi con la tappa milanese del 28 e 29 ottobre presso il Milano Urban Padel.