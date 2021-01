Da Pianura a Coverciano. Va veloce Attilio Arillo ma non di fretta. Continua a dribblare i suoi avversari, prendendosi le giuste gratificazioni. Ora che il sogno prende forma, lo scugnizzo rappresenterà la sua città, il suo club e il Sud Italia in maglia azzurra. Scatta la festa all’ombra del Vesuvio, una volta appresa la notizia della convocazione in Nazionale. Nella lista dei 19 giocatori scelti dal nuovo commissario tecnico Massimiliano Bellarte figura il suo nome.

Doppia A in bella mostra. «E’ davvero una soddisfazione personale, un sogno che si avvera, dopo tanto lavoro e parecchi sacrifici ce l’ho fatta». Il laterale classe 1994 si sta mettendo in evidenza a suon di gol. Giocate pregevoli, assist vincenti, prestazioni convincenti. Nel mirino la promozione in serie A e gli Europei in Olanda. «Mi farò trovare pronto, sono a disposizione», assicura l’inamovibile 27enne della formazione di Piero Basile.

Figlio orgoglioso di Napoli, indossa la numero 9 da vero leader. «Il ritiro con l’Italfutsal scatta domenica 24 gennaio, lunedì 25 si inizia». Non sta nella pelle, carico a mille. In programma la sfida in Montenegro (28 gennaio) e l’impegno casalingo contro la Finlandia (2 febbraio), gare di qualificazione alla rassegna continentale del prossimo anno. «Sogno Euro 2022. Sarebbe incredibile prendere parte alla prestigiosa competizione. E poi vestire la maglia dell’Italia è il sogno di tutti i bambini», afferma entusiasta Arillo. «Mi emoziona poter portare in alto Napoli e il mio quartiere», ammette sincero.

Dieci vittorie consecutive in campionato, nove marcature messe a referto. Marchio di fabbrica inconfondibile. «Domani arriva il Cosenza al PalaCercola (ore 19). Non sarà semplice, perché squalificato il mancino Luis Turmena. Giochiamo tra le mura amiche e dobbiamo dare continuità al nostro percorso». Vigilia pregna di significato. «Conta la forza del gruppo». Ragiona da veterano Arillo. «Tiziano Chilelli è un grande giocatore, viene dalla massima categoria e ci darà sicuramente una mano». Ennesimo banco di prova per capitan Fernando Perugino e compagni. Tutto è possibile e tutto può succedere, quando a calcare il parquet spicca la doppia A.

