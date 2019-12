Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto alla Festa dei Canottieri al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che ogni anno il 4 dicembre celebra i trionfi della sezione remiera bianco blu. Presenti gli atleti del presente e del passato, guidati da una figura storica, quella dell’ex allenatore Marcello James. Il presidente De Luca sì è complimentato con i canottieri del Circolo Savoia, capaci di vincere quest’anno medaglie mondiali e numerosi titoli italiani. “Congratulazioni a tutti, ai campioni affermati ma anche ai giovanissimi che ogni giorno si misurano con questo sport duro e affascinante”, ha detto il governatore, affiancato dall’olimpionico Davide Tizzano, socio del Circolo Savoia. “La Regione è attenta allo sport e lo ha dimostrato intervenendo in maniera importante sugli impianti interessati dalle Universiadi che si sono svolte in Campania lo scorso luglio. Il restyling delle strutture ha permesso a moltissimi appassionati di avvicinarsi allo sport”.



Con il presidente De Luca, era presente anche l’assessore regionale alla Formazione e alle Pari opportunità Chiara Marciani, un passato da velista proprio al Circolo Savoia. Marciani ha voluto congratularsi con Marialetizia Sibillo, prima donna del Circolo Savoia a vincere un titolo italiano assoluto nel canottaggio, lo scorso ottobre ai Campionati del mare. Il presidente del club di Santa Lucia, Fabrizio Cattaneo della Volta, ha evidenziato: “Ringrazio il presidente De Luca, questa vicinanza e questo affetto ci spingono a fare sempre meglio per avvicinare i giovani napoletani agli sport del canottaggio e della vela. Inoltre, lavorando in sinergia vogliamo portare un grande evento internazionale nel golfo di Napoli entro il 2022”.

Nel corso della serata, il consigliere al Canottaggio Giulio Palomba ha premiato gli atleti che si sono distinti durante l’anno: su tutti, le medaglie iridate Alfonso Scalzone, Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio e Alessandro Brancato; le medaglie iridate Under 23 Giuseppe Monfrecola e Nunzio Di Colandrea; i numerosissimi campioni d’Italia; le vincitrici della Coppa Sebetia, la Coppa Lysistrata al femminile che quest’anno ha celebrato la sua prima edizione. Riconoscimenti anche per i master, i giovani e per gli allenatori della sezione remiera: Andrea Coppola, Mariano Esposito, Flaviano Ciriello, Antonio D’Agosta, coadiuvati da Dario De Martis e Damiano Sibillo, premiati dall’olimpico di canottaggio e socio del Circolo, Leonardo Massa.

