Lotteria: sport spettacolo e solidarietà. Il sorteggio premia Vivid Wise As

Il sorteggio del Gran premio Lotteria effettuato al circolo del Tennis ha in qualche modo rafforzato le chance del favorito Vivid Wise As che ha sorteggiato un comodo numero 3 nella prima batteria mentre Vernissage Grif, il vincitore dello scorso battendo proprio Vivid, dovrà avviarsi nella terza batteria con il numero 8 al largo di tutti. Sorteggio ottimo anche per le new entry Capital Mail e Bepi Bi al 5 e al 2 della seconda batteria.

Il sorteggio è stato effettuato da Margherita D'Angelo, figliola del presidente di Agnano Pierluigi, e dall'attore Patrizio Rispo che domenica alla vigilia del Lotteria sarà tra i protagonisti della corsa delle stelle, una gara di beneficenza per la quale è prevista una quota di partecipazione da devolvere interamente alla SHRO, la onlus che finanzia la ricerca. Sarà un Lotteria di solidarietà, spettacoli e divertimento. Tra le tante manifestazioni annunciate, l'esibizione della fanfara a cavallo dei carabinieri diretta dal comandante Fabio Tassinari che eseguirà anche l'inno nazionale, la sfilata delle auto d'epoca del Motor Club Casco Azzurro, musica, esibizione degli sbandieratori.

Alla presentazione del Lotteria sono intervenuti Federico Grassi, presidente della Ge.Vi Napoli; Giovanni Siniscalchi per la SHRO; l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante; il presidente di Agnano Pier Luigi D'Angelo; il presidente del Tennis Club, Riccardo Villari; Sergio Marchi, in rappresentanza del Masaf; Luca D'Angelo, amministratore di Agnano. Trotto anche sabato e domenica con ingresso libero. Lunedì posto unico: 5 euro. Entrano gratis gli spettatori paganti della partita di basket Gevi-Pesaro, anticipata a sabato alle 19. Il Lotteria (cancellli aperti dalle 11; inizio corse alle 13,40, finale alle 17,45) sarà trasmesso tutto in diretta sul canale digitale 151 e su Raisport per un'ora a partire dalle 17,15.