Masters 1000 Montecarlo, Medvedev è positivo al Covid: torneo finito per lui

Il tennista russo Daniil Medvedev è positivo al Covid. Il contagio del numero 2 del mondo è stato verificato ieri sera, quando Medvedev si è sottoposto al tampone, che ha rivelato la positività al coronavirus. Lo ha annunciato questa mattina l'account ufficiale di Atp, su Twitter. Torneo finito per Medvedev, che salta così le prossime partite in programma al Masters 1000 di Montecarlo, in corso questa settimana nel Principato di Monaco.

