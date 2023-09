Mercato San Severino, il sogno delle giovani campionesse dell'istituto Virgilio: obiettivo le finali nazionali dei campionati studenteschi

Vicinissime alle finali nazionali dei campionati studenteschi di pallavolo le campionesse regionali dell’istituto Virgilio di Mercato San Severino.

Un orgoglio tutto campano che sta portando in alto la pallavolo femminile, affermando il talento, la grinta e la passione di un gruppo affiatato e vincente di giovanissime studentesse.

Partite lunedì 11 settembre per il Molise, dove si stanno disputando le gare nazionali, le dodici ragazze tra i 14 e i 16 anni stanno credendo in un sogno che tenacemente vogliono inseguire per affermare la propria bravura in tutta Italia.

Un traguardo che pareva troppo difficile da immaginare per una scuola non fornita di palestra, ma che ha potuto trovare supporto utilizzando per gli allenamenti il Centro sportivo S. Lorenzo di Piazza del Galdo, di cui fanno parte alcune atlete.

Le stelle del Virgilio hanno superato il girone di qualificazione, vincendo con due set a zero nelle tre partite contro Calabria, Basilicata e Molise. Ieri sono stati disputati i quarti di finale contro la Calabria che vedono le campionesse campane qualificate per le semifinali che le posizionano già tra le prime quattro migliori squadre d’Italia. A guidarle i professori di Scienze Motorie Lucio Marino e Antonio Sessa che hanno immaginato e portato avanti una formazione senza eguali, fatta di ragazze innamorate della pallavolo e motivate da un grande sogno.

A crederci fermamente anche la dirigente Luigia Trivisone che ha incoraggiato e supportato il lavoro e l’entusiasmo di docenti e alunne. Tra le atlete dei campionati studenteschi: Amelia Tulimieri, Rossella Calabrese, Francesca Cavaliere, Ines Erra, Barbara Laudati, Lorenza Maya Pannullo, Giulia Picarella, Francesca Russo, Miryam Russo, Noemi Toro, Mara Maddaloni, Maria Vicinanza. Un gruppo che ha trovato nella complicità, nella passione e nel cuore la strada per volare in alto.