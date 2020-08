Sarà Chiara Groff a rappresentare il Napoli femminile al sorteggio del calendario di serie A Timvision Plus. Grande protagonista della promozione, la ragazza di Trento si è innamorata della città di Partenope, al secondo anno in azzurro, formerà la coppia centrale difensiva con Federica Di Criscio. E allora benvenuti al Sud, avendo già giocato con il Bari nella massima serie.



C’è grande attesa per la nuova stagione, dopo lo stop anticipato ai campionati femminili, interrotti a causa dell’emergenza Covid-19. La serie A femminile aprirà, quindi, il palinsesto del calcio italiano, la prima competizione a partire anche per le esigenze della Nazionale, in vista degli impegni di settembre con Israele e Bosnia Erzegovina. Si riparte nel segno della Juventus, campione d’Italia per la terza volta consecutiva, e con le novità Napoli e San Marino Academy.



Domani, giovedì 6 agosto, si alzerà il sipario alle ore 13, su Sky Sport 24. Nel corso della trasmissione, condotta da Mario Giunta con la presenza in studio di Gaia Brunelli e Martina Angelini, interverranno il presidente federale Gabriele Gravina e il presidente della Divisione Calcio femminile Ludovica Mantovani, che ha premiato le tartarughine al Maschio Angioino martedì 28 luglio. Saranno collegate le calciatrici dei 12 club ai nastri di partenza.



Si parte sabato 22 agosto, si finirà il 23 maggio.