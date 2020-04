Da Napoli un gancio e un ippon al Coronavirus. Dai ring e dai tatami virtuali l’originale campagna via social degli atleti in tuta cremisi: #iorestoacasa e in forma con le Fiamme Oro. Parte proprio nella Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, indetta come ogni anno dall'ONU per il 6 aprile, la strategia messa in campo dalla Polizia di Stato. Tecnici specializzati propongono allenamenti ed esercizi da praticare in salotto.



Si tratta di un incentivo a fronteggiare la pandemia dalle mura domestiche. Un’attività rivolta certamente ai giovani che già frequentano l’Albricci, nel quartiere di Poggioreale, e del rione Sanità, dove praticano boxe, ma non solo.

Calendario ben definito e diretta Instagram. Quattro sedute settimanali. Si parte con Donato Cosenza ogni lunedì (ore 16): approccio al pugilato con i suoi fondamentali da impartire. Al titolato judoka in ambito europeo e nazionale Enrico Parlati affidata la preparazione atletica il martedì. Seppur a distanza, sarà interessante indossare e incrociare i guantoni di giovedì con Vincenzo Picardi, bronzo a cinque cerchi a Pechino 2008. Venerdì piacevole conclusione della settimana con le lezioni di ginnastica dolce, a cura di Daniela Raia, già bronzo olimpico giovanile in Turchia, bronzo mondiale in Ucraina e diversi titoli italiani conquistati in carriera.



Finalità. «Si riconferma il nostro intento di prossimità alla città di Napoli e ai giovani del rione Sanità, dove le Fiamme Oro sono state accolte in una grande famiglia, vicini all’azione pastorale e pedagogica di don Antonio Loffredo», afferma l’ispettore Luca Piscopo. «Ci sentiamo veramente disarmati di fronte a questa epidemia, che sta attanagliando il mondo e l’Italia. E in questo particolare momento gli atleti hanno deciso di dare il loro contributo, anche nella fase di quarantena», prosegue il direttore tecnico delle Fiamme Oro, in collaborazione con Luigi Ganino per l'attività di supporto metodologico e Davide Natullo per la supervisione multimediale.

Sinergia. «Si tratta di un’iniziativa condivisa con il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, e il presidente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, Francesco Montini, sempre vicini alla collettività, anche in questa difficile circostanza», conclude Piscopo, rimarcando l’attività di prevenzione sul territorio della Polizia, così come di tutte le forze dell’ordine, e ringraziando di vero cuore i medici e il personale sanitario in prima linea, per l’impegno enorme dispiegato al servizio del Paese.

Sport strumento sempre valido ed efficace per diffondere la pratica della legalità attraverso il nuoto, il pugilato, il judo, il rugby e la scherma, antidoto a contrastare la dispersione scolastica e il fenomeno del bullismo, rimedio volto a distogliere le giovani generazioni dalle insidie della strada e non ultimo a contenere il contagio da Covid-19. La migliore strategia adattata alle esigenze del momento.















