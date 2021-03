Derby delle Due Sicilie. Scatta la rincorsa al secondo posto per capitan Paride Saccoia e compagni. Nell’ultimo sabato di marzo la terza giornata del preliminary round scudetto (ore 15). «Telimar Palermo-Posillipo sarà sicuramente una gara difficile», premette alla vigilia Roberto Spinelli, oro agli Europei under 17. Il portiere salernitano classe 2003 non ha dubbi. «Palermo è un’ottima squadra e ben attrezzata. In queste settimane abbiamo lavorato molto e preparato al meglio la partita, seguendo le indicazioni di Roberto Brancaccio».

Isolani a quota 3, napoletani a 1 nel girone E. Sognano il sorpasso i rossoverdi, pronti a non lasciare nulla di intentato. «Fare risultato è praticamente obbligatorio per rimanere agganciati al secondo posto», spiega la calottina numero 13. C’è voglia di riscattare il pareggio alla Scandone con gli alabardati (8-8). «Il match con Trieste ha evidenziato lacune colmabili, sulle quali abbiamo apportato correttivi. Allo stesso tempo ci ha fatto prendere consapevolezza dei nostri punti di forza, dai quali ripartire e andare avanti fiduciosi».

Spinelli già punto fermo della formazione posillipina, convocato anche da Sandro Campagna in Nazionale. «E’ stata bellissima l’esperienza con il Settebello. Ho trovato un gruppo di ragazzi fantastici, che mi hanno subito accolto e fatto sentire a mio agio. Mi sono divertito molto», racconta. In rossoverde come in azzurro il più piccolo della squadra. «All’esordio l’emozione è stata fortissima. Essere il più piccolo del gruppo non è stato affatto un peso, anzi». E poi ha ritrovato il suo concittadino Vincenzo Dolce e i due napoletani Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto, campioni del mondo, insigniti dell’onorificenza del Collare d’oro. «Si è creato infatti subito un buon rapporto, ma con Dolce ci conoscevamo già da un po’».

Alla piscina olimpionica comunale di Palermo avversari di turno il salernitano Mario Del Basso, ex Canottieri Napoli e oro alle Universiadi 2019, il napoletano Massimiliano Migliaccio, ex rossoverde e giallorosso, il centroboa Luca Marziali, ex posillipino. Il futuro transita inevitabilmente per le prodezze del talentuoso giovane portiere.