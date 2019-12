© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esulta il Circolo Nautico Posillipo. Soffia vento rossoverde a Napoli, perchè si è laureata campionessa zonale 2019, nella classe laser 4.7, Giorgia Deuringer. La velista napoletana bissa il successo del 2018 e mette in bacheca un altro prestigioso titolo.«È stato un anno buono, ho disputato la stagione in laser 4.7 e ho vinto le prime sei regate regionali. Nel mese di settembre ho anticipato il passaggio alla classe laser radial, gareggiando nelle ultime due regate stagionali. Ho trovato le condizioni adatte e sono riuscita a fare delle buone regate e a vincere, così, di solo 8 punti sulla seconda classificata, nonché mia compagna di squadra», dichiara soddisfatta Giorgia, che oltre al primo posto si è classificata seconda assoluta, chiudendo alle spalle di Tommaso Viola della Lega Navale di Napoli.Prestazione convincente di Giorgia Deuringer nella rassegna alla quale hanno partecipato ben 124 timonieri in rappresentanza di 15 circoli, suddivisi tra 28 Standard, 50 Radial e 46 4.7, coordinati dai presidenti di comitato, che si sono avvicendati nelle diverse prove. Non facile ripetersi per il secondo anno consecutivo e seconda nella graduatoria femminile in Italia ai Campionati italiani di Ostia over 16 e 29esima su 65 ai Mondiali laser giovanili di Kingston in Canada sul lago Ontario.«Metto in bacheca il titolo di prima classificata femminile, seconda assoluta laser 4.7, e prima laser radial al campionato zonale del 2019. Poi, nel corso della stagione, ho avuto la possibilità di partecipare all’Europeo di Hyères in Francia a maggio e al Mondiale canadese ad agosto. Sono anche vicecampionessa italiana over 16 sempre nel 2019«.Insomma anno da ricordare e incorniciare per i successi sportivi maturati: decima e al contempo seconda nella categoria rosa nella ranking list nazionale. A gonfie vele verso nuovi trionfi.