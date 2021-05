Il futuro è adesso. Guarda al prossimo avvenire la Rari Nantes Salerno. «Inizia la programmazione per l’anno del centenario e abbiamo deciso di confermare uno degli elementi che maggiormente ha dimostrato, oltre che con le sue indiscusse doti tecniche, attaccamento ai colori giallorossi. Nicola Cuccovillo farà parte anche nella prossima stagione della nostra rosa e siamo tutti molto felici ed entusiasti del suo rinnovo». A darne l’annuncio il direttore sportivo Mariano Rampolla.

Si delinea lo scacchiere di Matteo Citro con un prezioso tassello. «Nicola è un ragazzo serio, con ottime capacità conclusive. Per noi è fondamentale nelle situazioni di superiorità. Mi aspetto una crescita anche nella fase difensiva per diventare un giocatore completo», auspica fiducioso il tecnico. «Nicola è un ragazzo che si è ambientato da subito nella nostra squadra e nella nostra città. La sua grinta si è rivelata davvero importante in molte partite. Sono certo che insieme continueremo a migliorarci», assicura il presidente Enrico Gallozzi, soddisfatto per il rinnovo del mancino barese.

«E sono tre». Indosserà ancora la calottina della Rari Nantes Salerno l’ex giocatore del Posillipo e del Nuoto Catania. «Il prossimo sarà un anno importantissimo, quello del centenario di questa storica società, e cercheremo di renderlo memorabile. In più sarà la mia decima stagione in serie A1. Ci sono tutti i presupposti per fare bene», dichiara convinto l’attaccante pugliese classe 1994.

Salvezza anticipata raggiunta, il club fondato nel 1922 sogna in grande e punta sempre più in alto. Tra le prime otto compagini d’Italia, la Rari Nantes Salerno ambisce a scalare posizioni nello scenario nazionale, attestandosi come solida realtà. «Spero che la città e le istituzioni ci siano vicine, perché abbiamo già dimostrato di essere una eccellenza del territorio», conclude Cuccovillo. La scelta di prolungare di un anno la sua permanenza a Salerno induce a credere in un progetto concreto, poggiato su stabili fondamenta.