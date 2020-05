LEGGI ANCHE

La vela virtuale continua a parlare napoletano. Equipaggi di sedici nazioni rappresentanti tutti e cinque i continenti, si sono affrontati nei giorni scorsi nel World Invitational Team Race, regata a squadre virtuale, che ha visto la partecipazione di molti velisti olimpionici come il peruviano Stefano Peschiera, l'irlandese Finn Lynch, il cileno Francisco Ducasse, e addirittura Juan Cardona, finnista spagnolo e membro dell’equipaggio del Team Spagna partecipante al circuito SailGP. Per il team italiano, hanno gareggiato:, scelti per questa regata dopo aver vinto l’invitational team race organizzato dal CV3V. Dopo aver vinto le qualificazioni contro Ecuador, Messico e Portorico, il Team Italiano si è imposto in finale 2-0 contro il team Spagnolo, e vincendo quindi il torneo.