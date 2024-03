Trasferta da playoff, la Scandone vola a Messina

Palla a due alle 18.00 domani a Messina tra il Basket School e la Scandone Avellino. La formazione di coach Sanfilippo scende in Sicilia con l’obiettivo di conquistare due punti ed acquisire la matematica qualificazione alla postseason. Un obiettivo raggiungibile alla fine del girone d’andata del Play-In Silver, ma non sarà semplice contro una squadra inviperita dopo i fatti di Corato. Sette giorni fa in Puglia il team di coach Sidoti non avrebbe ricevuto un arbitraggio soddisfacente.

Questo a dire del club e del direttore sportivo Donia, che ha rilasciato un’intervista nella quale ha attaccato l’arbitraggio e posto dubbi sull’incompatibilità degli arbitri e sul conflitto d’interessi tra il Comitato Regionale che organizza il torneo e le squadre presenti. A peggiorare le cose la squalifica confermata di Di Dio.

Nonostante il ricorso presentato dai siciliani, la Corte d’Appello della Fip Campania lo ha rigettato. Il giocatore simbolo del club salterà il match con Avellino. "Sarà per noi una gara difficile – commenta l’assistente allenatore della Scandone Luca Festa – dovremo essere pronti e giocare la solita gara solida e compatta nella metà campo difensiva”