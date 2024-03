Basket, Messina-Avellino 55-51: Scandone assente, arriva lo stop

Avellino spreca il primo match point playoff. Gli irpini perdono sul campo di Messina con il punteggio di 55-51. Gara mal interpretata dagli uomini di Sanfilippo, che per la verità avrebbero anche potuto pensare di portarla a casa nel finale. Ma gli ultimi possessi hanno rispecchiato l’andamento della gara: insufficienti.

«E’ una gara in cui abbiamo fatto fatica a realizzare sia per la forte difesa avversaria sia perché non abbiamo espresso al massimo le nostre trame di gioco.

Ripartiamo dal prossimo impegno casalingo in cui dovremmo di certo ritrovare le nostre percentuali al tiro per portare a casa una vittoria importante”»

Queste le parole di coach Sanfilippo, che non ha saputo trovare la soluzione giusta. Tanti giocatori hanno offerto prestazioni al di sotto delle proprie possibilità ed ogni qual volta ci si è avvicinati all’avversario, la Scandone non è riuscita a compiere le scelte giuste. Giovedì sera la squadra avellinese affronta Milazzo, per la prima di ritorno di questa seconda fase.