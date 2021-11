La Blue Lizard Capri di A2 femminile giocherà le gare interne al Palabarbuto

La Blue Lizard Basket Capri di A2 femminile giocherà al Palabarbuto le sue partite interne. Una chance nata grazie all’accordo con il Napoli Basket. La notizia è particolarmente importante per due specifici motivi. Il primo è la possibilità per le Blue Lizard di giocare in una struttura prestigiosa come il PalaBarbuto. Il secondo è legato alla stabilità che questa scelta genera.

«La notizia è particolarmente importante - comunica il club caprese nel comunicato stampa -, sia perché giocare in una struttura prestigiosa come il PalaBarbuto potrà senz'altro contribuire a lenire il rammarico di essere ancora costretti all'esilio, vista l'indisponibilità della nostra struttura di Capri (il palazzetto di Marina Grande è ancora utilizzata per gestire le note e imprescindibili esigenze legate alla pandemia, ndr); sia perché giocare nella struttura dove ci si allena potrà dare l'equilibrio e la serenità necessari per superare l'attuale momento della squadra, come prevedibile complicato dalle inevitabili difficoltà del salto di categoria e da qualche disagio logistico. Appuntamento, a tutti gli appassionati ed ai tifosi, già sabato prossimo, alle ore 18 nel match casalingo contro Selargius, per ripartire con immutato entusiasmo e, come detto, con molte frecce in più all'arco per un immediato riscatto».