Dopo un anno di stop, Pino Sacripanti, ex Gevi Napoli e autore della doppietta Coppa Italia-promozione in A, sta per approdare a Udine.

Il club udinese valuta un nuovo cambio in panchina dopo l’esonero di Matteo Boniciolli (9v-5p) a favore del debuttante Carlo Finetti (3v-2p). Ora però si profila una svolta con il probabile arrivo di Pino Sacripanti, che è fermo da marzo quando venne congedato da Napoli.

Udine punta decisamente alla promozione in A già da due anni e da qui arriva la scelta di Sacripanti. Il coach nativo di Cantù ritroverebbe ora il playmaker Diego Monaldi, che era stato con lui a Napoli nella Gevi della doppietta.