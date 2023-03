Canottieri-Acquchiara, secondo derby alla Scandone

Stracittadina made in Naples. Tutto pronto alla Scandone per il derby di serie A2. Si affrontano la terza e la quarta forza del girone Sud. Canottieri Napoli in salute, Aktis Acquachiara in ripresa. E allora vinca il migliore domani pomeriggio (ore 17.30), subito dopo il confronto campano tra Posillipo e Check up Rari Nantes Salerno (ore 16).

«Sara' una partita diversa rispetto a quella dell'andata», spiega alla vigilia capitan Biagio Borrelli. I protagonisti in vasca sono consapevoli dell'importanza della posta in palio. «Stracittadina dai due volti. Nella prima fase evidente il nostro predominio con un margine notevole», ricorda il centroboa di Ponticelli. «I biancazzurri sono partiti male, poi hanno ricucito lo strappo, chiudendo sul 10-9. Ci siamo rilassati nel finale, consentendo il loro ritorno», rammenta il numero 11 giallorosso.

Cugini. «Acquachiara squadra giovane con tanto entusiasmo. Abbiamo studiato il loro modo di giocare: il contropiede la loro arma micidiale. Dobbiamo limitare le ripartenze avversarie», auspica il classe 1996. «Da non sottovalutare la formazione allenata da Walter Fasano. Sono ragazzi volenterosi, che mettono grinta e carattere».

Classifica. «Siamo desiderosi di agguantare la Rari Nantes Florentia al secondo posto. Mettiamo pressione ai pallanuotisti di Luca Minetti, nella speranza che i gigliati possano commettere un passo falso», dice Borrelli.

Scenari. «Se dovessimo chiudere terzi la regular season, affronteremo la semifinale playoff in trasferta con stimoli e motivazioni. Siamo sereni e stiamo lavorando bene», osserva il leader giallorosso.

Pubblico. «Ci auguriamo di vedere tanta gente alla Scandone, anche perche' il pomeriggio si apre con Posillipo-Check up Rari Nantes Salerno», conclude Borrelli.

Fronte Acquachiara. «Gara particolare e sentita. Non e' una sfida come le altre, ma e' una storia a se'», asserisce capitan Ciro Alvino. «All'andata uscimmo battuti di misura, soltanto con un gol di scarto. Recuperammo solo nel quarto tempo. Da quell'incontro siamo cresciuti tantissimo fino a raggiungere la quarta posizione nel girone Sud», tiene a precisare l'estremo difensore napoletano.

Strategia. «Affrontiamo il match di domani spensierati. La Canottieri Napoli annovera tanti elementi importanti con una panchina lunga e di livello per questa categoria».

Piglio giusto. «Sappiamo come approcciare la 17esima giornata. Sara' un bel derby. Contera' soprattutto la fase difensiva e chi sapra' sfruttare al meglio le superiorita' numeriche», chiosa Alvino. Ex di turno Vincenzo Tozzi, attaccante di Pomigliano, classe 1999 (nella foto di Gianluca Madonna).