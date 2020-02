Il basket si ferma. L'emergenza Coronavirus blocca lo sport dei canestri. Dunque niente partite domenica prossima, Gevi Napoli, Scafati e Caserta resteranno ferme. In attesa di capire cosa accadrà poi la prossima settimana. Situazione complicata, perchè il calendario è molto stretto e ci sono pochi varchi. La cosa più probabile al momento per la A2 sembra quella di far giocare l'ultimo turno di stagione regolare domenica 8 marzo, ovvero in contemporanea con le finali di Coppa Italia di A2. Se le finali si giocheranno (che non è affatto sicuro), riguarderanno comunque solo 8 squadre, dunque le altre 20 giocheranno. Salterebbe così la contemporaneità dell'ultimo turno, ma in questo momento sembra un dettaglio. Il problema si aggraverebbe in caso di stop prolungato. In quel caso si sta pensando di accorciare il calendario della fase ad orologio con turni infrasettimanali, o di ridurre le partite delle serie di playoff.



Questo il comunicato ufficiale: "La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l'evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti". © RIPRODUZIONE RISERVATA