Dalla Kouros a Tam Tam Basket: coach Petillo affianca Antonelli

Antonio Petillo, il creatore della Kouros, fucina di talenti del basket campano nella zona di Napoli Nord, ha iniziato una collaborazione con Massimo Antonelli nel lavoro di costruzione della sua Tam Tam Basket a Castelvolturno. Operazione dal potente significato: Petillo lavora da sempre con ragazzi in quartieri difficilissimi ed è diventato in pratica un maestro di strada, un educatore oltre che un allenatore capace di far crescere campioncini.

E poi ogni anno carica di materiale sportivo grandi borsoni e va a insegnare basket in Africa, regalando scarpette e magliette. Tutto solo per motivi umanitari. Antonelli lo annuncia con orgoglio: «Uno dei coach più bravi della Campania, Antonio Petillo, allenerà gli Under 17 ed Under 15 della Tam Tam. Uno dei più grandi allenatori delle giovanili sarà con noi, era da anni che Tam Tam lo corteggiava per le sue competenze e profonda professionalità. Ha allenato anche la seria A con Scafati, è Formatore Nazionale FIP, ma è soprattutto uno che ama moltissimo il suo lavoro giornaliero nel crescere i giovani».

E Petillo di rimbalzo: «Con Massimo Antonelli c'è una stima reciproca sin dagli anni '90. Ho accettato la sua proposta di collaborazione con grande entusiasmo, perché allenare i ragazzi di "periferia" è coerente con i miei ideali di sempre. La mia sfida è quella di elevare le qualità tecnico/tattiche di questi ragazzi, che hanno grandi capacità ma scarse opportunità per esprimersi. Sono entusiasta di prendermi cura di loro. Il bello dello sport è fare meglio di chi ha più risorse. Una sorta di Davide contro Golia. Sono certo che con Tam Tam formeremo nuovi interessanti prospetti del nostro sport della pallacanestro».

Antonelli poi prosegue: «Antonio Petillo è una persona di grande spessore tecnico ed umano, in campo è un leone, non gli sfugge niente, l’allenamento si sa quando inizia ma mai quando finisce. Ha grandi visioni e sensibilità particolari, e purtroppo, suo malgrado, per questioni «organizzative e di carenze di palestre» quest’anno ha dovuto rinunciare a continuare l’attività con la Kouros Napoli, una società modello, una sua bellissima creatura, dove ha sempre formato giovani e primeggiato nei campionati. Sempre a proposito di sensibilità particolari lui da buon volontario ogni anno parte e va in Africa ad insegnare il basket ai bambini di strada di Nairobi in Kenya e Lusaka in Zambia; per questo possiamo dire che con noi gioca un pò in casa... Tutto lo staff di Tam Tam è orgoglioso di questa sua scelta, io per primo perché ci lega pure una lunga amicizia ed una profonda stima reciproca, e poi i ragazzi già hanno apprezzato, con meraviglia, i suoi primi insegnamenti tecnici e motivazionali».