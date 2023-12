DelFes Avellino-Liberta Livorno 69-64: il DelMauro resta un tabù

Niente da fare per la DelFes Avellino. Per la squadra biancoverde la striscia di sconfitte si allunga, Burini e compagni perdono in casa contro la Liberta Livorno 69-64. I labronici infilano la settima vittoria di fila e passano al DelMauro dominando la partita, gestendo il ritmo e concedendo agli irpini solo 64 punti.

La squadra di coach Crotti non è riuscita a cambiare il ritmo e l'inerzia di una gara in cui i lughi sono stati un fattore, mentre gli esterni hanno faticato a trovare ritmo.

L'intensità difensiva di Livorno ha finito per mandare fuori ritmo gli esterni biancoverdi. I giocatori di esperienza come Burini e Vasl non sono mai entrati in partita, in particolar modo lo sloveno.

La partita è stata equlibrata sin dall'inizio. Il primo tempo si è chiuso sul 35-34 per gli ospiti, la svolta si è avuta nella seconda metà di partita. Nel terzo quarto l'avvio dei livornesi è stato decisivo, la squadra di Andrezza è volata sul 49-41. Avellino ha ricorso per tutta la seconda metà di gara, nonostante Giunta e Verazzo non si è mai riusciti a riprendere la partita.

Il match è terminato con Livorno festanta ed Avellino, sempre priva di Carenza, a leccarsi le ferite. Mercoledì turno infrasettimanale ad Omegna reduce da 4 vittorie di fila