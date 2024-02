Gevi Under 19 in semifinale Next Gen: battuta Trento 66-60

Super vittoria per la Gevi nei quarti di finale della Next Gen Cup. La squadra di Lamberti si è imposta contro i padroni di casa di Trento per 66-60 e ora domani alle 18 giocherà la semifinale contro l'Ea7 Milano. Decisivi i canestri di Saoccia nel finale (16) e grande prova di Bamba (18, 4/4 da tre), Ottimi anche Sinagra e Druzheliubov. Ottimo avvio di gara per la Generazione Vincente Napoli Basket. I ragazzi di Lamberti chiudono il primo quarto avanti di 4 lunghezze 18-22 grazie ai 7 punti di Saccoccia ed ai 6 realizzati da Bamba. Aumenta il vantaggio della Gevi Napoli che all'intervallo lungo è avanti di 10 lunghezze con il punteggio di 29-39 nei confronti dei padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino nel quarto della Final Eight della Next Gen 2024. Scatenato Bamba con tre bombe messe a segno e 12 punti realizzati. Anche Sinagra trovano due canestri da tre realizzando 9 punti.

La Gevi Napoli basket chiude in vantaggio anche il terzo quarto, ma di una sola lunghezza con il punteggio di 48-49.

Nella seconda parte del terzo periodo gli azzurri subiscono la rimonta dei padroni di casa di Trento, e adesso la qualificazione alla semifinale della Next Gen si decide nell'ultimo e decisivo quarto di gara quando Saccoccia prende in mano la situazione e segna i canestri decisivi.

Tabellino: Bamba 18, Saccoccia 16, Druzheliubov 14, Sinagra 10, Zanetti 8, Coralic, Ciardiello, Fiodo, Grassi, Gambardella n.e., Sannino n.e., Verde n.e..