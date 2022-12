Givova Scafati a caccia del poker: al Palamangano arriva la big Tortona

Con un tris di vittorie consecutivo nel carniere, la Givova Scafati si prepara a disputare al PalaMangano l’ultima gara casalinga del 2022 che potrebbe regalare un salto verso il centroclassifica.

Sarà il debutto casalingo per Stan Okoye, grande protagonista a Bologna nella supervittoria contro la Virtus Ospite dei salernitani per l’undicesima giornata in programma alle 20,30 di domani, domenica 18 dicembre, sarà la Bertram Yatchts Tortona, attuale terza forza del torneo. Coach Attilio Caja ed i suoi assistenti, nel corso della settimana, hanno lavorato duramente, con l’organico al completo, per preparare al meglio l’incontro, con l’obiettivo di provare a centrare il quarto successo consecutivo dinanzi al pubblico amico.

Restano da valutare le condizioni fisiche di Butjankovs, tenuto a riposo in occasione dell’ultimo match. Ma non mancano le alternative in seno ad un roster che attualmente si compone di ben sette stranieri. Il centro De Laurentiis:

«Siamo in un gran momento di forma. Le ultime tre vittorie non sono arrivate a caso, sono il frutto di un lavoro fatto in allenamento nel corso delle settimane. Non siamo ancora nella migliore condizione possibile, commettiamo ancora molti errori, ma giorno dopo giorno stiamo facendo sempre più nostro il sistema di gioco di coach Caja. La vittoria di Bologna ci ha portato maggiore serenità. Ma non siamo appagati, abbiamo ancora tanta fame di vittorie».