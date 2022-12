Virtus Bologna-Givova Scafati, Imbrò: «Dovremo essere perfetti»

Ci proverà la Givova Scafati, con la faccia tosta di chi non ha nulla da perdere. La squadra guidata da Attilio Caja (nella foto il play Stone) si prepara ad affrontare una trasferta proibitiva, quella sul campo della capolista Virtus Bologna in programma alle 19 di domenica al PalaDozza. C'è il dubbio legato allo straniero da lasciare fuori, tra i sette attualmente in organico dopo il recente innesto di Okoye. Ma sarà quasi certamente lui a restare in tribuna per questa gara.

La guida tecnica delle V nere è coach Sergio Scariolo, allenatore che non necessita di presentazioni, in virtù della sua ricca bacheca personale, arricchita di trofei e medaglie conquistate in carriera sia con squadre di club tra l’Italia e la Spagna (tra scudetti e coppe nazionali ed europee) che con la nazionale spagnola (tra olimpiadi, mondiali ed europei) di cui è c. t. dal 2015. A parlare da solo è anche il roster del team bianconero, ampio e di grande qualità, sia per quanto riguarda il pacchetto stranieri che quello italiani.

Il playmaker Matteo Imbrò: «Ci stiamo preparando al meglio per questa sfida complicata, contro un avversario fortissimo come la Virtus Bologna. Stiamo lavorando molto sui dettagli e sull’esecuzione dei giochi, così da poter assimilare al meglio quello che dovremo fare domenica sera al cospetto di una squadra ricca di talento, dotata di un organico profondo. Servirà una partita consistente, in cui dovremo curare ogni minimo dettaglio».