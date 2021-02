Un LeBron formato MVP, la sconfitta a sorpresa di Philadelphia e Utah che non vuole fermarsi. Sono questi gli highlights della notte NBA: i Sixers, finora primi in Eastern Conference, hanno perso contro i Portland Trail Blazers 121-105. Unico a salvarsi il solito Joel Embiid con i suoi 37 punti.

Utah Jazz, l'exploit in Nba regala la scuola ai ragazzi più poveri

Non ha fallito il bersaglio invece la capolista della Western Conference, gli Utah Jazz: vittoria numero 17 in stagione, stavolta ai danni di Atlanta per 112-91 (cinque punti per Gallinari). I Lakers, attualmente al terzo posto, hanno vinto la sfida diretta con i Nuggets. I campioni in carica hanno superato Denver per 114-93, tripla doppia per LeBron James (27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Nelle altre due gare di questo turno, pesante ko casalingo per i Mavericks, piegati da Golden State con un duro 147-116, miglior marcatore Kelly Oubre jr. con 40 punti, suo best score in carriera. Infine, successo dei Rockets a Memphis, 115-103

I risultati delle partite giocate nella notte in NBA

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 114-93

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 116-147

Atlanta Hawks-Utah Jazz 91-112

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers 105-121

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 103-115.

Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA