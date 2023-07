Ora Milicic chiama il pupillo Sokolowski: trattativa in corso, Gevi vicina alla firma

Mentre si attende l’ufficialità dell’ingaggio di Justin Jaworski (il giocatore è in pratica già della Gevi) e dopo aver preso Lever e De Nicolao, ora la Napoli della nuova gestione punta su Michael Sokolowski, la guardia/ala piccola, 30 anni, 1,96, vista in Italia a Treviso.

La scorsa stagione il giocatore polacco ha lasciato il club trevigiano dopo 13 partite disputate (in tono molto minore rispetto all’anno precedente) per firmare per il Besiktas con cui ha prodotto 10,5 punti e 5,1 rimbalzi nel campionato turco.

E guarda caso al Besiktas c’è stato nello stesso periodo anche Igor Milicic, il neo coach azzurro, che lo aveva avuto già agli Europei con la nazionale polacca, clamorosamente quarta battendo la Slovenia. Insomma, un duo quasi indissolubile. Trattativa in corso, buone possibilità di chiudere in tempi abbastanza brevi. Sarebbe una eccellente presa, anche perchè si tratta di un fedelissimo di Milicic.