Scafati affronta la capolista Bologna, Rossato: «Pronti a dare battaglia»

Dopo l'impresa di Pesaro con il finale da killer di David Logan, il campionato di serie A riprende con il turno infrasettimanale per la ventisettesima giornata e la Givova Scafati torna al PalaMangano dove ospiterà stasera, alle ore 20 la capolista Virtus Segafredo Bologna.

All’andata, la compagine dell’Agro si rese protagonista di una vera e propria impresa, espugnando 77-84 la Segafredo Arena al termine di una gara quasi perfetta. Bissare il medesimo risultato sarà difficile, ma non impossibile, sia perché la truppa di coach Sacripanti sta affrontando un ottimo periodo di forma, corroborato da due successi negli ultimi due incontri, sia perché ci si attende il pubblico delle grandi occasioni, pronto ad incitare e supportare il quintetto gialloblù sul parquet, desideroso di mettere la ciliegina sulla torta in una stagione che, tra mille difficoltà, sta regalando tante soddisfazioni.

Il tecnico canturino potrà contare sull’intera rosa a sua disposizione, seppur appesantita dalle fatiche delle precedenti due partite in soli cinque giorni. Ma in gare come questa è il cuore e la grinta a sopperire alle deficienze di ossigeno. Il capitano Riccardo Rossato: «Siamo riusciti domenica a portare a casa due punti su un campo importante e storico, che ci ripagano del duro lavoro che facciamo durante tutta la settimana. Neanche il tempo di goderci questo successo, che dobbiamo però rituffarci in clima campionato, visto che domani sera ospitiamo la Virtus Segafredo Bologna, una squadra di Eurolega, dotata di un organico di alto livello e che gioca una pallacanestro molto aggressiva, soprattutto in difesa. Contro una squadra così piena di talento, dovremo disputare la miglior prestazione, restando aggressivi in difesa e selezionando in attacco i migliori tiri possibili. Ci aspettiamo una Beta Ricambi Arena PalaMangano infuocata, con il pubblico pronto a sostenerci e a darci un supporto importante in questa sfida complicata».