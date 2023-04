Scafati si gioca mezza salvezza: con Brindisi vietate distrazioni

E' gia un match spartiacque quello tra Scafati e Brindisi di domani sera alle 20,30, posticipo di campionato. I padroni di casa non possono permettersi di perdere questa gara casalinga visto che Napoli e Reggio si sono imposte a sorpresa nell'ultimo turno contro Bologna e Varese e in coda è rimasta la sola Verona.

Dunque fondamentale per la squadra di Sacripanti vincere per agguantarle a quota 18. All’andata, nella sfida post natalizia, la compagine dell’Agro sbancò il PalaPentassuglia 71-75, conquistando due punti preziosi nella marcia verso la salvezza, ed ora proverà a bissare il risultato perché la posta in palio ha una importanza basilare per tenersi stretta la massima categoria. Con alcuni acciaccati che stanno via via lasciando l’infermeria, coach Sacripanti sta preparando la sfida nei minimi dettagli, lavorando con tutti gli effettivi a sua disposizione e con il solito dubbio sullo straniero, tra i sette a disposizione, da tenere fuori: scelta che sarà assunta sulla scorta delle condizioni fisiche dei suoi uomini e delle qualità dell’avversario.

La Happy Casa Brindisi, attuale sesta forza del campionato ed in piena zona playoff, dopo un inizio di stagione balbettante, ha poi ingranato la giusta marcia, è reduce da ben cinque vittorie negli ultimi sette turni. L’assistente allenatore scafatese Marco Ciarpella: «Siamo tornati in palestra dalla trasferta di Reggio Emilia con qualche acciacco da smaltire, ma non vediamo l'ora di scendere in campo per riscattare la sconfitta davanti al nostro pubblico. Ci aspetta sicuramente una partita molto difficile con un avversario in grande condizione. Una squadra in grado di far male nei primi secondi dell'azione, grazie alla capacità dei suoi esterni di creare vantaggio nelle situazioni di uno contro uno in campo aperto o dalle situazioni di post basso di Perkins anche in transizione. Affronteremo una Happy Casa Brindisi con maggior pericolosità perimetrale rispetto all'andata dopo aver recuperato Harrison e aggiunto Lamb".