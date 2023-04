Basket, in Serie A sei giornate per stabilire la griglia play off e le due retrocesse

Vigilia di Pasqua con quasi tutte le squadre in campo in Serie A di basket. La Virtus Bologna, dopo la sconfitta di sette giorni fa a Trieste, ospita Napoli, in piena corsa per la salvezza, e non vuole più fare passi falsi fino alla fine della stagione regolare. Tortona, fresca di rinnovo con l’allenatore Ramondino per latri tre anni e che ha raggiunto Milano a quota 34, va a Venezia contro una squadra che ha tre vittorie consecutive all’attivo. L’Olimpia attende Pesaro (in caduta libera) il giorno di Pasqua. Sassari e Varese vogliono restare a ridosso delle prime tre posizioni, Brescia contro Verona è una partita dove ci sono in palio punti salvezza molto pesanti. Chiude il programma Scafati - Brindisi, posticipata a martedì 11 aprile. I campani hanno assoluto bisogno di vincere per allontanare l'ultimo posto in classifica anche alla luce delle ultime rocambolesche sconfitte, i pugliesi vogliono blindare i play off e continuare a stupire nel girone di ritorno, fino adesso sette vittorie su nove partite.

La classifica

1. Virtus Segafredo Bologna 38 punti

2. EA7 Olimpia Milano 34

3. Bertram Yachts Tortrona 34

4. Banco Sardegna Dinamo Sassari 28

5. Openjobmatis Varese 28

6. Happy Casa Brindisi 26

7. Dolomiti Energia Trento 24

8. Umana Reyer Venezia 24

9. Carpegna Prosciutto VL Pesaro 24

10. Germani Brescia 20

11. Pallacanestro Trieste 20

12. NutriBullet Treviso 20

13. Tezenis Scaligera Verona 16

14. Givova Scafati 16

15. Ge.Vi. Napoli 16

16. Una Hotels Reggio Emilia 16

La copertura televisiva della 25esima giornata:

Sabato 8 aprile - ore 12: Sassari - Treviso (Eleven Sports e Eurosport 2/Discovery+)

Sabato ore 19.30: Trento - Trieste (Eleven Sports)

Sabato ore 20: Venezia - Tortona (Eleven Sports)

Sabato ore 20: Virtus Bologna - Napoli (Eleven Sports)

Sabato ore 20.30: Varese-Reggio Emilia (Eleven Sports)

Sabato ore 20.45: Brescia - Verona (Eleven Sports e DMax, canale 52 del digitale terrestre)

Domenica 9 aprile ore 18: Milano-Pesaro (Eleven Sports e Eurosport 2/Discovery+)

Martedì 11 aprile ore 20.30: Scafati - Brindisi (Eleven Sports)