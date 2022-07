Scafati, campagna abbonamenti: «Misuriamo le nostre ambizioni»

E’ stata ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione agonistica 2022/2023 in serie A, denominata “Misuriamo le nostre Ambizioni”, proprio a voler sottolineare l’importanza di verificare il perfetto allineamento degli obiettivi con l’ambiente circostante: tifosi, istituzioni e società, in una piccola realtà come la cittadina dell’Agro, è

necessario che siano compatti, coesi, uniti e pronti a fare ciascuno la propria parte e remare tutti nella stessa direzione, per riuscire a presentarsi nella veste migliore possibile al cospetto dell’élite della pallacanestro nazionale.

Con la speranza di poter disporre del PalaMangano per le gare interne sin dall’inizio del campionato (ci sono stati passi avanti per lo staziamento della cifra necessaria per i lavori per omologazione), la società ha stabilito ancora una volta prezzi calmierati e al di sotto della media del campionato per invogliare tifosi ed appassionati a sottoscrivere le tessere e quindi gremire gli spalti della struttura di Viale Della Gloria in ogni gara casalinga del massimo torneo italiano, prevedendo uno sconto del 35% per l’acquisto di abbonamenti nei settori gradinata e tribuna a partire dall’acquisto del terzo abbonamento all’interno del medesimo nucleo familiare (da dimostrare con esibizione di un certificato di stato di famiglia). Va inoltre precisato che, laddove alcune gare di campionato si dovessero disputare al PalaBarbuto di Napoli per l’indisponibilità temporanea del PalaMangano, le tessere di abbonamento saranno valide ed utilizzabili nei medesimi e corrispondenti settori della struttura partenopea. L’abbonamento sarà valido per 14 gare e non 15, in quanto la società si riserva la possibilità di indire la cosiddetta “giornata gialloblù” in occasione di uno dei match contro un top club. Tutti i prezzi sul sito del club. Intanto è stata ufficializzata la presenza di capitan Rossato anche per la prossima stagione di A.