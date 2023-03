Scafati a Treviso, in palio punti pesanti, Logan: «Dobbiamo risalire la china»

Partita importante e delicata quella di domani alle 20 a Treviso per la Givova Scafati. L’obiettivo è di incamerare i due punti in palio e allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica. Nella gara d’andata disputatasi a dicembre scorso, furono i gialloblù ad imporsi 89-72. La truppa scafatese, reduce da quattro sconfitte di fila, prova a riordinare le idee, a incanalare nel verso giusto le energie fisiche e mentali e a recuperare i vari acciaccati in vista di questa delicata sfida, con Pinkins che verrà sostituito dal lettone Butjankovs, assente da poco meno di due mesi da una gara ufficiale ma in perfette condizioni fisiche e pienamente addentrato nel sistema di gioco di coach Sacripanti, a sua volta a caccia della prima vittoria da allenatore gialloblù.

La guardia David Logan: «La partita di Treviso, così come tutte le partite, è importante perché abbiamo bisogno di punti e, così come nelle altre sfide, dobbiamo metterci il massimo impegno. Iroegbu, Banks ed Ellis sono senza dubbio gli uomini più pericolosi del nostro prossimo avversario, su cui dovremo concentrare maggiormente le nostre attenzioni per provare a limitarli nel loro potenziale offensivo. Anche se sono stato un ex atleta di Treviso, non ho particolari emozioni: ci sono tornato da avversario già nella passata stagione e sicuramente il fattore emotivo non distoglierà la mia attenzione dall’importanza della sfida, che deve essere affrontata al massimo della concentrazione. Per vincere in terra veneta dovremo lavorare tutti insieme, di squadra, aiutandoci a vicenda, prendendo spunto da quanto abbiamo fatto di buono anche nell’ultima partita, con l’obiettivo di trovare maggior fiducia in noi stessi e nei nostri mezzi, che è la chiave per fare grandi cose e vincere le partite che ci consentiranno di raggiungere l’obiettivo stagionale»