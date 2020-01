È un derby da playoff quello in programma stasera al Palabarbuto alle 20,30 (e in diretta tv su Sportitalia) per l’anticipo della 17a giornata di A2. All’andata la Gevi si impose al PalaMangano nel match di esordio di coach Sacripanti, una vittoria al termine di un match teso e combattuto, con Roderick (nella foto) protagonista nel finale delle giocate decisive. Proprio T-Rod è però in dubbio per stasera dopo l'infortunio di domenica scorsa. Solo all'ultimo istante si saprà se il giocatore riuscirà ad essere della partita.



«Affrontiamo una gara difficile contro una squadra in grande forma come Scafati reduce da ben 4 vittorie consecutive - dice coach Sacripanti -, ma sono certo che, nonostante le nostre oggettive difficoltà e l'emergenza Roderick, riusciremo a dare il massimo contributo durante tutto l'arco della gara. Ho grande fiducia nel consueto supporto del nostro pubblico che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno anche nei momenti più difficili, così come sono sicuro che tutta la mia squadra fornirà una prestazione di grande spessore ed intensità».



Intanto il gm Antonio Mirenghi ha parlato a Radio Kiss Kiss anche di mercato: «Abbiamo accontentato il coach che ha voluto Hugo Erkmaa dopo aver visto una sua partita ad Avellino. E' un giocatore che partirà dalla panchina, ma è cresciuto molto dal punto di vista fisico rispetto allo scorso anno e speriamo possa darci una mano nelle rotazioni. La nostra è una squadra molto competitiva a mio avviso. Stiamo cercando di completarla con l'acquisto imminente di un lungo, per cui abbiamo più di una alternativa, che possa valorizzare anche il gioco di Roderick in pick&roll». © RIPRODUZIONE RISERVATA