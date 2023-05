Tezenis Verona-Gevi Napoli, coach Pancotto: «È una gara senza domani»

È un match da dentro-fuori, non c'è domani. La salvezza della Gevi passa dalla vittoria nel match di stasera alle 18 a Verona. Dodici mesi fa l’incubo retrocessione fu scacciato via con un blitz a Bologna in casa della Fortitudo, stavolta toccherà battere gli scaligeri. A questa partita la Gevi ci arriva dopo la doppietta contro Tortona e Pesaro che le ha consegnato il match point tra le mani. Insomma, la salvezza non dipenderà da altri.

E il vantaggio è che di fronte c’è una squadra già matematicamente retrocessa dalla scorsa settimana e con ambiente piuttosto depresso, almeno a giudicare dalle dichiarazioni di coach Ramagli. Ma meglio non sottovalutare la partita, si commetterebbe un grave errore. Perché gli scaligeri vorranno comunque onorare la maglia davanti al proprio pubblico ed evitare figuracce dopo aver già ingoiato il rospo della discesa nel campionato inferiore.

“In una partita senza domani dobbiamo concentrarci sulle motivazioni, e su quello da fare in campo, dando valore ad ogni singolo possesso – sottolinea Pancotto -, questo anche per la forza di Verona, e la bravura del suo coach. La tensione positiva che ci accompagna, la dobbiamo utilizzare per avere una spinta in più dentro la partita, e per sviluppare la nostra identità difensiva ed offensiva con continuità. Impatto per iniziare ogni quarto e presenza difensiva nell'uno contro uno, sui tiratori e nel tagliafuori. Ed attacco di collaborazione e personalità per sviluppare il gioco in-out”.

Gli azzurri hanno 22 punti, Reggio Emilia è a 20 e per salvarsi deve sperare in un ko degli azzurri e in una sua vittoria interna con Trento. In caso di sconfitta a Verona, la Gevi deve augurarsi, al contrario, che Reggio cada sul suo parquet. Di fronte la Gevi si ritroverà un ex come Devin Davis, andato via per rapporti tesi con coach Pancotto dopo poche partite in maglia Napoli. Le parole alla vigilia del coach veronese Ramagli sono la cartina di tornasole dello stato d’animo: “Ora abbiamo il dovere di chiudere questa stagione. C’è una partita prima di salutare. Avremmo voluto affrontarla con motivazioni diverse ma ormai è andata come tutti non volevamo finisse. Ho visto disperazione e tristezza negli occhi dei ragazzi. Ma adesso abbiamo il dovere di rispettarci e rispettare il nostro pubblico. Napoli arriverà a Verona per giocarsi la stagione. Noi dovremo comunque onorare al meglio il nostro campionato. Poi si parlerà d'altro”. La gara sarà trasmessa in diretta su Eleven Sport e Dazn.