Mentre tira un sospiro di sollievo per Tello, Stellone è intenzionato a puntare ancora su Pettinari ma è alle prese con il rebus modulo. Il colombiano aveva ricevuto un colpo alla caviglia nella seduta di giovedì. Ieri mattina, tuttavia, era sul campo insieme ai compagni. A scopo puramente precauzionale si è allenato in modo più blando, saltando una parte delle esercitazioni ma già oggi, se non dovesse sentire dolore, potrà aggregarsi al resto della ciurma. Per fortuna solo un grande spavento: Tello è il capocannoniere stagionale e per una squadra che fa una fatica enorme ad andare in gol, perderlo nella sfida più importante della stagione sarebbe un autentico dramma. Stellone però sta pensando di dirottarlo altrove, anche perché a Bari lo ha fatto giocare troppo lontano dalla porta e difatti non ha reso secondo le aspettative. Il tecnico sta provando varie soluzioni e non è escluso un ritorno al sistema di gioco che prevede il doppio trequartista.

Il 4-4-2 di Bari lo ha soddisfatto fino al momento dell'espulsione di Acampora, ma non disponendo di quest'ultimo e neppure di Viviani, bensì di alternative sempre valide, ma con caratteristiche diverse, sta vagliando l'ipotesi di una virata sulla mediana a tre con Schiattarella manovratore protetto da due interni. Tra le varie prove effettuate, quelle di un pacchetto di retroguardia con Veseli, Glik e Tosca tutti e tre insieme. In quel caso Letizia si allagherebbe a destra con Foulon dalla parte opposta per una sorta di 3-5-2 con uno tra Improta e Karic più Tello mezzali. Nella testa dell'allenatore, però, resta pure la disposizione a quattro dietro, che consentirebbe di giocare con una punta e due rifinitori. A quel punto Improta e Karic fungerebbero da scudo a Schiattarella, Tello avanzerebbe sulla trequarti con accanto uno tra Carfora, Ciano e Farias.

Queste al momento le due idee su cui sta lavorando Stellone, che scioglierà solo parte dei dubbi nella conferenza di questa mattina: non potrà farlo del tutto anche perché la terrà con un giorno d'anticipo rispetto al giorno della gara, per cui avrà altre 24 ore di tempo per operare le scelte decisive. L'unica certezza là davanti si chiama Stefano Pettinari, che a Bari, al rientro, si è mosso bene e se non fosse stato per la decisione più che discutibile di Piccinini era stato capace di conquistarsi pure un rigore. Stellone non sembra nelle condizioni di cambiare terminale offensivo, viste le notorie difficoltà di Simy e La Gumina nel costruirsi e capitalizzare occasioni. Ormai il digiuno delle punte si trascina da tempo immemore. Pettinari è quello che ha avuto meno possibilità di tutti, sia perché è arrivato solo a fine gennaio, sia perché frenato da alcuni malanni fisici. Simy non segna dal 15 febbraio 2022 con la maglia del Parma, ovvero 14 mesi. La Gumina è a secco dal 12 novembre 2022, vale a dire dalla gara d'andata proprio contro la Spal. Da allora sono trascorsi ben cinque mesi, un'eternità, e si sono susseguiti errori clamorosi e prestazioni imbarazzanti.

Il Benevento contro la Spal non ha alternative, anche un pari equivarrebbe ad una sorta di resa che avrebbe il sapore di un addio alla categoria. La squadra è in caduta libera, senza successi da sei gare, e sta collezionando una batosta dietro l'altra. Stellone le sta provando tutte ma sembra impotente davanti a una simile situazione e queste performance sfoderate dai calciatori.

Nel frattempo il pubblico, per l'ennesima volta, è determinato a fare la sua parte per non offrire più alibi a una squadra che in realtà ha bruciato da tempo tutti i bonus. Nonostante il lunedì dell'Angelo, la prevendita per il pacchetto da due gare (quelle interne, consecutive, con Spal e Reggina a 6 euro inclusi diritti per ogni settore) procede a buon ritmo. La sensazione è che molti acquisteranno i ticket negli ultimi due giorni, visto che ci sono diversi beneventani che vivono fuori che stanno aspettando di rientrare per le festività pasquali per dotarsi del tagliando. Il grosso degli arrivi è previsto nella giornata di oggi e quindi è possibile un incremento sensibile nelle prossime ore. L'obiettivo dichiarato è quello di scavallare quota 8mila presenti.



Infine la Lega di B ha reso noti date e orari delle gare delle ultime due giornate: il Benevento affronterà in casa il Modena sabato 13 maggio alle 14, e a Perugia, al capolinea del torneo, sarà di scena al «Curi» venerdì 19 maggio alle 20.30. Tutte le sfide degli ultimi due turni si giocheranno in contemporanea.